Thrustmaster T128 annoncé, un volant à retour de force à moins de 200€

Marque américaine connue pour ses joysticks et manettes, Thrustmaster est également un équipementier reconnu pour ses volants de course. Cette fois-ci, le fabricant renoue avec un nouveau produit relativement abordable, le T128, un volant de course avec retour de force, prévu pour cette fin d’année. Probablement une bonne entrée en matière pour les nouveaux joueurs.

Tout savoir sur le T128

Petit frère du T248, listé à un prix plus élevé, le Thrustmaster T128 est un volant de course équipé de la technologie Hybrid Drive, mêlant mécanisme de courroie et d’engrenage pour obtenir un retour de force plus élevé que les précédents volants de la marque. Cette technologie permet de vivre les courses de façon plus intenses peut-on lire dans le communiqué de l’annonce, avec de meilleures sensations en mains, pour ressentir les chocs et autres pertes d’adhérence.

On nous promet des palettes compétitives et magnétiques, avec un passage de rapport ultra-rapide et une amélioration du bruit qu’ils font lorsque vous les utilisez. Le régime moteur est également indiqué à l’aide de plusieurs leds (4 couleurs) et clignotent lors du changement de vitesse. Un pédalier T2PM est également inclus, avec deux pédales donc, qui est dans la lignée des précédents pédaliers de la marque.

Où acheter le Thrustmaster T128

Le Thrustmaster T128 se décline en deux versions : celle compatible Xbox PC, déjà disponible à la vente, et celle compatible PlayStation PC, qui sortira le 27 octobre 2022. La mouture Xbox propose un abonnement 1 mois au Game Pass Ultimate. Quant au tarif, comptez 199€ pour mettre la main dessus, ce qui fait de lui un volant de course relativement abordable et sans doute idéal pour rentrer dans le monde de la simulation de course, pour jouer à Forza ou F1 22 par exemple. A noter que le T128 est bien sous licence officielle.