Three Hopes : Un bon Warriors pour Fire Emblem ? Test en vidéo

Fire Emblem s’offre un nouveau spin-off orienté vers l’action avec Fire Emblem Warriors: Three Hopes, qui reprend la formule musou pour l’appliquer à l’univers de Three Houses. Même s’il ne se base que sur un seul épisode de la saga, contrairement au premier Fire Emblem Warriors, le contenu de Three Hopes est gargantuesque, avec des tas de choses à faire et de nombreux détails repris de la saga principale. Après vous avoir livré notre verdict à son sujet à l’écrit, vous notre test en vidéo avec des captures de jeu en provenance de notre session maison.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.