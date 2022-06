Fire Emblem Warriors: Three Hopes, où le trouver au meilleur prix ?

Tandis que les rumeurs autour d’un nouveau Fire Emblem canonique commencent à s’accumuler, Nintendo et Koei Tecmo nous offrent une nouvelle dose de Three Houses mais sauce musou, avec Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Résolument plus tourné vers l’action avec des centaines de soldats à décimer sur le champ de bataille, ce nouveau spin-off sort cette semaine et devrait largement suffire à faire patienter les fans de la série. Voici où trouver Fire Emblem Warriors: Three Hopes au meilleur prix.

Où trouver Fire Emblem Warriors: Three Hopes au meilleur prix ?

Le titre est vendu en deux éditions, une standard et une édition limitée, dont les stocks varient souvent et qui se retrouve régulièrement en rupture. N’hésitez pas à vérifier les liens ci-dessous régulièrement pour tenter d’obtenir la version limitée du jeu.

Edition Standard

Edition limitée

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sortira le 24 juin 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Notre test est déjà disponible.