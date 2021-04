There Is No Game: Wrong Dimension annoncé sur Switch avec une sortie immédiate

Sorti l’été dernier sur PC via Steam puis en décalé sur mobiles, There Is No Game: Wrong Dimension a profité de la conférence Indie World de Nintendo pour annoncer sa venue sur Switch. Développé par les français de Draw Me a Pixel (et aperçu au détour de l’AG French Direct), le titre nous fait même la surprise d’être disponible dès maintenant.

Le jeu qui n’est pas un jeu arrive sur Switch

Bonne nouvelle si vous ne saviez pas trop quoi faire ce soir : le très bon There Is No Game Wrong Dimension sort aujourd’hui sur Nintendo Switch via l’eShop. Projet atypique, on nous propose ici un jeu… qui n’est pas vraiment un jeu. Avec son approche particulière et son ton décalé, il s’est inscrit comme l’une des pépites indépendantes à ne pas manquer en 2020 et propose un concept original.