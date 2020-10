The Witcher : Yennefer se montre à son tour pour la saison 2

Avec les récentes photos de Geralt (Henry Cavill) et de Ciri (Freya Allan), on s’attendait à ce que Yennefer soit la prochaine à intervenir dans la campagne de communication de la série The Witcher autour de sa saison 2. La magicienne interprétée par Anya Chalotra se montre donc dans de premières images.

Une Yennefer au plus mal

The Witcher saison 2. 🧙‍♀️ Le retour de la magicienne. pic.twitter.com/qwC3RE44IK — Netflix France (@NetflixFR) October 7, 2020

Visiblement, la puissante Yennefer ne sera pas au mieux de sa forme dans cette saison 2. Après une rude bataille et tandis que Geralt la croit morte, elle devra visiblement faire face à de nouveaux oppresseurs, enchaînée, comme ce qu’elle a vécu par le passé.

Maintenant que le fameux trio a montré quelques images de cette saison 2, on attend de savoir si les autres personnages importants de la série, comme Jaskier ou encore Vesemir, auront droit à une présentation similaire, histoire de nous faire patienter jusqu’à l’annonce de la date de diffusion de cette saison.