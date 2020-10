The Witcher : Henry Cavill montre la nouvelle armure de Geralt pour la saison 2

Succès incontournable de Netflix l’année dernière, la série The Witcher a forcément mis beaucoup de temps avant de repartir en tournage pour la saison 2, à cause de la pandémie actuelle. Maintenant que la production a redémarré, les premières informations concernant cette nouvelle saison commencent à arriver.

His emotional shield

can ward off any charmer,

but his trusted sword he’ll wield,

will be matched with new armour. pic.twitter.com/Z7yA6kZjRH

— The Witcher (@witchernetflix) October 5, 2020