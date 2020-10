The Witcher : un premier aperçu de Ciri dans la saison 2 de la série

Le tournage de la saison 2 de la série The Witcher de Netflix est bien reparti, et les annonces autour de cette dernière commencent à arriver. Après une première photo de Geralt (Henry Cavill) dans son nouveau costume, c’est au tour de la jeune Ciri de se montrer, et cette dernière a bien changé depuis la première saison.

Une nouvelle Ciri

She gave tearful goodbyes

on a most violent night.

Now this child of surprise

is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl — The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020

Sur les photos partagées par le compte Twitter officiel du show, l’actrice Freya Allan nous montre le nouveau look de Ciri pour cette saison, qui semble être plus adéquat pour l’entrainement que Geralt va lui donner dans les prochains épisodes. Ciri prend enfin les armes dans cette nouvelle saison, et on peut supposer via l’arrière-plan que la jeune fille se trouve à Kaer Morhen, là où Geralt la protège.

On peut également deviner que demain, ce sera au tour de Yennefer de se montrer, peut-être avec un nouveau style elle aussi. En attendant, la saison 2 de la série The Witcher n’a toujours pas de date de sortie précise.