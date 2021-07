L’anime The Witcher: Nightmare of the Wolf met en vedette Vesemir dans son teaser

La première WitcherCon a été riche en informations pour les séries à venir concernant The Witcher, à défaut d’avoir des vraies nouvelles concernant les jeux de CD Projekt Red. On a notamment pu y découvrir les premières images du film anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, et si Vesemir est bien la star du show, il avait eu droit à peu de temps d’antenne dans le premier teaser. Une injustice réparée par Netflix, qui met bien en avant le sorceleur préféré de notre sorceleur préféré.

Vesemir dans la fleur de l’âge

Vesemir est donc ici bien jeune et bien plus vif, et nous montre tout son talent dans la chasse aux monstres, tant qu’il y a des pièces d’or à la clé. Le film nous racontera comment le sorceleur s’est retrouvé dans une gigantesque affaire lié au Droit de surprise.

Ces premières images nous laissent en tout cas penser que le film devrait nous rappeler la série Castlevania sur Netflix, avec une animation plutôt propre et un style visuel similaire.

Pour rappel, The Witcher: Nightmare of the Wolf sera disponible sur Netflix dès le 23 août prochain.