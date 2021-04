The Witcher : Netflix dévoile une courte vidéo des coulisses pour la fin du tournage de la saison 2

La saison 2 de The Witcher sur Netflix aura eu droit à un tournage très compliqué, notamment à cause de la crise sanitaire et de la blessure d’Henry Cavill. Maintenant que le tournage est terminé, comme cela a été annoncé récemment, la promotion de cette saison peut enfin démarrer, et elle débute avec un petite vidéo des coulisses.

La fin de tournage célébrée

Cette couverte vidéo ne nous apprendra pas beaucoup de choses, mais elle permet de jeter un oeil à quelques décors et aux costumes utilisés dans cette saison 2, tout en écoutant le discours de soulagement et de fierté de Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner de la série. On y voit des conditions de tournage très particulières, avec énormément de masques et des plans aussi bien extérieur qu’en studio.

La saison 2 de The Witcher n’a toujours pas de date de sortie sur Netflix, mais devrait logiquement arriver d’ici la fin de l’année 2021.