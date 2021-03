The Witcher : Des nouvelles sur le casting de la saison 2 et sur la série Blood Origin

Le tournage de la saison 2 de la série The Witcher pour Netflix est toujours en cours, et malgré les quelques problèmes rencontrés à cause de la situation sanitaire, la production suit son cours. Cette nouvelle saison sera l’occasion d’introduire de nouveaux personnages, et le compte officiel Twitter de la série nous permet de faire connaissance avec les acteurs et actrices qui incarneront ces nouveaux visages à l’écran.

Du beau monde pour les deux séries

Friends and foes gather from across the Continent. Meet the new cast joining #TheWitcher Season 2: pic.twitter.com/0MBcZvAcze — The Witcher (@witchernetflix) March 22, 2021

On apprend donc que le casting s’enrichit de sept personnages, que celles et ceux qui ont lu les livres ou joué aux jeux reconnaitront. Voici quelques uns des nouveaux personnages que l’on croisera dans cette saison 2 :

Adjoa Andoh sera Nenneke : Une prêtresse de Melitele qui connait Geralt depuis son enfance.

: Une prêtresse de Melitele qui connait Geralt depuis son enfance. Cassie Clare sera Philippa Eilhart : Une magicienne au service du roi Vizimir

: Une magicienne au service du roi Vizimir Liz Carr sera Fenn et Simon Callow sera Codringher : Deux partenaires spécialisés dans la vente d’informations

: Deux partenaires spécialisés dans la vente d’informations Graham Mactavish sera Dijkstra : Chef du service de renseignement de Redania

: Chef du service de renseignement de Redania Kevin Doyle sera Ba’lian : Un elfe cherchant refuge sur le Continent

: Un elfe cherchant refuge sur le Continent Chris Fulton sera Rience : Un mage-assassin sadique qui va traquer Ciri

The Witcher: Blood Origin has cast Laurence O'Fuarain as Fjall. Born into a clan of warriors sworn to protect a King, Fjall carries a deep scar within, the death of a loved one who fell in battle trying to save him… pic.twitter.com/nGv1dPk5ny — The Witcher (@witchernetflix) March 26, 2021

Mais en plus de tous ces ajouts, on a surtout appris cette semaine qu’un nouvel acteur avait été annoncé au casting de The Witcher : Blood Origin, à savoir Laurence O’Fuarain (Vikings, Game of Thrones). Il campera le rôle de Fjall, un guerrier qui a juré de protéger le roi et qui a perdu un être cher suite à une bataille. Il rejoint donc le casting de la mini-série aux côtés de Jodie Turner-Smith.

La saison 2 de The Witcher n’a toujours pas de date de diffusion, tout comme la série The Witcher : Blood Origin.