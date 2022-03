The Witcher : Le réalisateur du prochain épisode est Jason Slama (Gwent) et promet un développement sans crunch

CD Projekt Red a pris un peu tout le monde de court hier en annonçant officiellement le développement d’un nouveau jeu The Witcher, même s’il était, certes, un secret de polichinelle. Forcément, depuis les départs en chaîne chez CD Projekt Red, dont celui de l’ancien réalisateur de The Witcher 3 qui a fondé son propre studio, on se demandait qui allait mener la barque sur ce projet, et on apprend que c’est finalement Jason Slama qui a été choisi.

La promesse d’un développement sans crunch

I am super thrilled to announce that I have humbly been working to ensure the success of the next big AAA The Witcher game as its Game Director! Think you could join the team? We have tons of roles open with the possibility of remote work we could discuss! https://t.co/bBbxs0JMmq — Jason Slama (@SlamaTwoFlags) March 21, 2022

Jason Slama est surtout connu pour avoir été le réalisateur du jeu Gwent, et poursuivra donc son travail sur la licence sur le prochain The Witcher, que l’on ne doit pas appeler The Witcher 4 selon CD Projekt Red, même si c’est bien plus pratique il faut l’avouer.

Dans un message adressé sur Twitter, il partage son enthousiasme tout en rappelant que le studio est en plein recrutement. C’est d’ailleurs pour cette raison que le jeu a été annoncé si tôt, puisqu’après la débâcle Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a besoin de beaucoup de sang neuf.

Et d’ailleurs, lorsqu’on lui évoque le fait que les précédents AAA du studio ont une histoire compliquée avec la culture du crunch il déclare que cela n’arrivera jamais sous sa surveillance. On a évidemment envie de le croire, mais on sait que c’est bien plus compliqué que cela, surtout chez CD Projekt Red.

On imagine que certains journalistes suivront cette affaire de près, en croisant les doigts pour que l’histoire ne se répète pas, même si on ne se fera pas trop d’illusions.