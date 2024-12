The Witcher 4 : Choix de Ciri, rôle de Geralt, nouvelle saga… CD Projekt Red donne plus de détails sur cet épisode

Qui d’autre que Ciri après tout ?

Proposer de découvrir la vie de Ciri en tant que sorceleuse était le pari le plus sûr pour CD Projekt Red, mais pas forcément celui sur lequel tout le monde aurait parié. Pourtant, ce choix était une évidence dès le départ pour l’équipe. Tomasz Marchewka, qui s’occupe du scénario de cet épisode, déclare :

« Dès le début, nous savions que ce serait Ciri – c’est un personnage très complexe, et il y a tellement de choses à dire sur elle. Elle nous est familière, mais elle apporte quelque chose de frais en même temps. Et c’est tout simplement une dure à cuire […] Elle est ouverte, curieuse et attirée par les gens, aspirant à la connexion et à la compréhension. Cela ouvre de nouveaux horizons pour la narration. »

Après tout, Ciri était déjà centrale dans The Witcher 3, et était même jouable très brièvement dans cet opus, ce qui en fait un choix naturel pour le réalisateur Sebastian Kalemba :

« Je me souviens des discussions qui ont suivi la sortie de Wild Hunt, selon lesquelles c’était un chemin naturel pour elle de faire ses preuves… c’était un choix très naturel pour nous […] Il y a tellement de matière à explorer, et parce qu’elle est un personnage si nuancé, le début de son voyage nous donne la liberté et tellement d’opportunités de pouvoir creuser et utiliser cela pour le bien. »

Geralt aura encore un rôle à jouer

Cela veut-il dire pour autant que Geralt est complètement écarté de l’équation ? Pas tellement, puisque l’on entend sa voix dans la bande-annonce, tandis Kelamba nous confirme qu’il sera bien présent dans le jeu :

« Il est très important pour nous et pour Ciri, et il va certainement apparaître dans le jeu. Je ne peux pas vous en dire plus, mais je pense que la promesse est suffisante. Mais nous pensons que ce voyage, cette nouvelle saga, cette nouvelle trilogie est définitivement pour elle. »

Car si l’on retrouve quelques visages connus, CD Projekt Red veut bien nous faire comprendre qu’il s’agit d’un nouveau point de départ pour la série. Le studio n’hésite pas à qualifier le jeu d’origin story, puisque même si l’on connait déjà la jeunesse de Ciri, on la suivra ici dans ces premiers pas de sorceleuse :

« Geralt était déjà tellement défini qu’il avait son propre code qu’il avait développé au fil des années. Il savait donc quoi choisir entre A, B et C, il était vraiment défini, ancré. Ciri, elle, est plus sur son propre chemin, définissant la façon dont elle gère les luttes autour des problèmes et des quêtes au fur et à mesure, et je pense que cela nous donne une grande opportunité, et aussi aux joueurs, de pouvoir la définir qu’elle genre de sorceleuse elle sera au cours de ce voyage. »

Avant de le découvrir, il faudra prendre son mal en patience étant donné que The Witcher 4 ne devrait pas sortir avant 2026/2027… au plus tôt.