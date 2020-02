The Turing Test est désormais disponible sur Nintendo Switch

La dernière fois que nous vous parlions de The Turing Test, c’était pour l’annonce de la sortie de sa version Nintendo Switch, pour le mois de février. Si vous souhaitez par ailleurs en savoir plus sur ce titre, vous pouvez consulter notre test de sa version PS4.

Faites chauffer vos méninges

Dans ce jeu de puzzle à la première personne, vous incarnez Ava Turing, ingénieur à l’International Space Agency. Elle a été envoyée en mission sur un satellite de Jupiter, afin d’enquêter sur la disparition des membres de l’expédition qui y était menée.

Joueurs de Nintendo Switch, si vous êtes adaptes des énigmes, vous pourriez vous laisser tenter par The Turing Test. Le jeu dispose d’une réduction de 15% sur le Nintendo eShop, passant de 19,99€ à 16,99€, l’offre est valable jusqu’au 21 février. Pour rappel, il est également disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.