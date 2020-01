The Turing Test annoncé sur Switch pour le mois de février

Sorti depuis août 2016 sur PC et Xbox One, puis l’année suivante sur PS4, The Turing Test débarquera le 7 février prochain sur Nintendo Switch.

Si vous aimez les jeux de puzzle, allez jeter un coup d’oeil au test que nous avions effectué lors de sa sortie sur PS4.

Faites connaissance avec Ava Turing

Jeu de puzzle fantastique vous permettant d’incarner Ava Turing, ingénieur de l’International Space Agency (ISA), vous allez devoir vous rendre sur Europe, satellite de Jupiter, afin d’enquêter sur la disparition des membres de l’équipage qui y étaient stationnés.

Amateurs d’énigmes en tout genre et de puzzles, The Turing Test risque bien de vous plaire et de vous faire passer un bon moment. Lors de notre test, nous avions été déçu de l’absence de traduction française complète. Il semblerait, d’après le Nintendo eShop, qu’elle soit présente pour cette version Switch !

Affiché à un prix de 19,99€, le jeu sera disponible dès le 7 février et proposera une réduction de 10% jusqu’au 21 février.

Pour rappel, The Turing Test est disponible sur PC, Xbox One, PS4 et prochainement sur Nintendo Switch.