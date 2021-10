The Touryst est le premier jeu PS5 en 8K native, mais la console ne peut pas l’afficher

La nouvelle génération de consoles à pour promesse de nous livrer des titres affichant une résolution en 4K et tournant en 60 images par seconde, mais cela est encore très loin d’être établi. Autant dire que la 8K, ce n’est pas pour tout de suite, même s’il existe déjà des jeux pouvant tourner dans cette résolution sur PC. Et visiblement, The Touryst aurait aussi le potentiel pour afficher cela sur PS5, mais la console n’est pas prête.

Les consoles next-gen sont loin d’être prêtes pour la 8K

C’est Digital Foundry qui a analyser cela en se penchant sur les versions next-gen du jeu The Touryst, sorti en 2019. Il a alors été découvert, en discutant avec les développeurs du jeu, que la version PS5 du titre avait un rendu interne en 8K, autrement dit en 7680×4320, et ce bien en natif, sans technologie autre pour upscaler le résultat (comme c’est des fois le cas sur des jeux 4K).

Mais si la PS5 mentionne bien la compatibilité 8K lors qu’on l’achète, elle n’est pas encore capable pleinement d’afficher ce rendu. Ce qui veut dire que la console rabaisse alors le rendu à de la 4K (de très bonne facture), quand bien même le jeu de base va jusqu’à la 8K.

Sur Xbox Series, le rendu interne va également au delà de la 4K, avec une résolution de 6K elle aussi rabaissée en 4K suite aux limitations de la console, avec un rendu un peu moins impressionnant que sur PS5 selon l’un des développeurs (cela ne veut pas dire qu’une console est plus puissante qu’une autre, juste qu’elle est exploitée autrement).

Il faudra donc attendre que Sony rende pleinement compatible la résolution 8K sur sa console, mais d’ici là, on préférera déjà s’assurer que la next-gen soit enfin capable de fournir des jeux en 4K/60 fps stables.