The Touryst

The Touryst est un jeu d'aventure qui vous propose d'incarner, comme son nom l'indique, un touriste, qui pourra effectuer toutes les actions dont il a envie durant ses vacances. Il est possible d'aller explorer l'île à la recherche de temples mystérieux, qui renferment bien des secrets, et mêmes des mines profondes, ou bien de profiter du soleil et des boutiques des environs pour faire le plein de souvenirs