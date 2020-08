The Stanley Parable : Ultra Deluxe repoussé à l’année prochaine

Annoncé fin 2018 au cours des Game Awards, The Stanley Parable : Ultra Deluxe se fait désirer. D’abord attendu pour 2019 avant d’être repoussé, le titre vient d’annoncer un autre report : il n’arrivera pas cette année mais en 2021. Prenez patience.

« Pas plus tard »

Galactic Cafe et Crows Crows Crows annoncent donc un report un l’année prochaine. Les raisons ne sont pas forcément évoquées mais dans un message saupoudré de légèreté sur le site officiel, on comprend que les ambitions ont été revues à la hausse et n’ont pas forcément été mesurées à leur juste valeur.

Les développeurs assurent qu’il n’y aura pas d’autres reports. La sortie de The Stanley Parable : Ultra Deluxe est prévue sur PC et consoles et proposera une version bonifiée du titre de base avec du nouveau contenu et de nouvelles fins.