The Stanley Parable: Ultra Deluxe arrivera enfin le 27 avril sur consoles et PC

Le chemin fut long mais The Stanley Parable: Ultra Deluxe semble avoir enfin une date de sortie précise. Une attente peu banale pour une version remaniée d’un titre déjà existant, puisque celle-ci a été annoncée initialement aux Game Awards 2018 avant d’être reporté en 2019.

Et pour fêter cette arrivée fixée au 27 avril sur consoles et PC, un trailer a été diffusé sur la chaîne Youtube de Crows Crows Crows, un des deux studios chargés du développement du jeu.

Le retour imminent d’un OVNI

Dans moins d’un mois donc, l’Employé Numéro 427 et le narrateur Kevan Brighting reviennent pour nous livrer l’aventure en vue à la première personne si particulière que fut à la base The Stanley Parable, embelli et enrichi en contenu à l’occasion de cette édition Ultra Deluxe.

Au milieu d’une histoire inchangée, où notre héros malgré lui se rend compte que tous ses collègues ont mystérieusement disparu, les différents choix que l’on peut effectuer s’étoffent de nouvelles options, avec des secrets inédits à débusquer, et de fins supplémentaires à découvrir. Précisons enfin que le titre originellement développé par Galactic Cafe se dote aussi d’options d’accessibilité.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe sortira le 27 avril sur PC via Steam, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.