Le génial The Stanley Parable s’offre une édition physique sur Switch et PS5

The Stanley Parable fait partie de ces ovnis qui méritent d’être davantage vécus que racontés. Un narratif comme nul autre, qui ne cesse de briser le quatrième mur et qui se montre aussi déstabilisant que drôle, tout en portant un vrai message. Le titre a tellement marqué les esprits qu’il a eu droit à une édition Deluxe quelques années après sa sortie, avec du contenu en plus comme des choix inédits et un décor bien plus grand. C’est cette version qui arrive justement dans une édition physique, plus d’une décennie après la sortie du jeu initial.