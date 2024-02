Une vie de pirate en VR

Dévoilé pendant la période du Summer Game Fest, en plein milieu du bal annuel des conférences, The Pirate Queen: A Forgotten Legend est un jeu d’aventure en réalité virtuelle. Le titre met en vedette l’actrice Lucy Liu, que vous connaissez probablement déjà de nom. Si ce n’est pas le cas, Kill Bill, Charlie et ses drôles de Dames, Shazam! La Rage des Dieux ou encore la série Elemantary devraient vous donner quelques pistes.

L’actrice et productrice doublera le personnage de Cheng Shih, reine des pirates dans ce jeu d’aventure résolument tourné vers son histoire qui nous placera au XIXème siècle. Il faudra alors résoudre divers puzzles, escalader votre navire, explorer des endroits dangeureux et affronter divers ennemis pour devenir la Reine des Pirates. Bonne nouvelle, on a maintenant une date de sortie fixée au 7 mars 2024 sur Meta Quest et SteamVR.