The Outlast Trials débutera son accès anticipé le 18 mai prochain

Cette année encore, la période de mai-juin promet à nouveau d’être complétement bouchée. Les sorties vont s’enchaîner à un rythme effréné, et voir un titre s’ajouter à la fête rend le choix encore plus difficile à faire. C’est cette fois-ci The Outlast Trials qui annonce son arrivée, mais le jeu d’horreur de Red Barrels va d’abord passer par la case de l’accès anticipé après avoir eu droit à une bêta l’an dernier.

Passage par l’accès anticipé avant la sortie

Vous pourrez bientôt découvrir ce nouvel épisode puisque l’accès anticipé de The Outlast Trials débutera le 18 mai prochain sur Steam et sur l’Epic Games Store. On le découvre grâce à une drôle de vidéo qui met en avant le casting vocal du jeu, de quoi nous donner une idée de ce qui nous attend sans nous montrer aucune image du titre.

Pour rappel, The Outlast Trials nous plongera en pleine Guerre Froide, où une entreprise du nom de Murkoff Corporation effectue des tests inhumains sur des cobayes. Vous incarnez l’un d’eux, et votre but sera de survivre assez longtemps pour échapper au joug de cette puissante et cruelle organisation. Cet épisode aura la particularité d’être jouable en solo ou en coopération selon vos envies, et mettra l’accent sur la personnalisation de votre cobaye avec plusieurs façons de jouer.