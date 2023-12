Le groupe prendra forme juste avant le printemps

Après deux opus bien accueillis par la presse et la communauté, The Outlast a voulu tenter de nouvelles choses. The Outlast Trials est un jeu coopératif jouable jusqu’à quatre où l’objectif est de faire face à moult épreuves et autres ennemis. Sorti il y a maintenant quelques mois, le soft avait promis une sortie finale pas trop éloignée, ce qu’il confirme avec cette nouvelle bande-annonce dévoilée aux Game Awards.

On a ainsi la confirmation que la version 1.0 sera déployée en même temps que la sortie console : The Outlast Trials sera ainsi disponible le 5 mars 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour l’instant, seulement en numérique au prix de 39.99€ pour son édition standard et 49.99€ pour sa deluxe avec quelques bonus digitaux. Voici la liste des nouveautés attendues à cette date :

Nouvelle Épreuve – Nouvelle épreuve, Toy Factory, où les Sujets devront faire face à la redoutable Mother Gooseberry.

Conçus pour le nouvel environnement Toy Factory. Support Manettes – Vibrations et sélection de différentes configurations pour s’adapter à votre style de jeu.

Continuez à en apprendre davantage sur l’histoire de Murkoff et l’histoire d’Outlast. Nouveaux Éléments de Personnalisation des Personnages – De nombreux nouveaux éléments cosmétiques à débloquer.

Décorez vos cellules avec des nouveaux produits cosmétiques. Nouveaux Costumes Légendaires – Accessibles en complétant la thérapie.

Continuez votre progression et allez jusqu’au niveau 65. Nouveaux Amplis – Affinez votre équipement avec de nombreux nouveaux Amplis.

Revenez chaque semaine pour découvrir de nouvelles thérapies. Plus… de nombreuses autres améliorations de la qualité de vie, un équilibrage et des corrections de bugs.