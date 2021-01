The Medium présente une dernière fois son histoire dans son trailer de lancement

Après plusieurs mois à nous montrer de nombreuses vidéos pour nous présenter cette nouvelle licence, Bloober Team nous présente le trailer de lancement de The Medium, très attendu par tous les amateurs de jeux d’horreur et d’ambiance horrifique.

Le jeu est enfin disponible

Cette vidéo revient un peu plus en détail sur l’histoire de Marianne et sur ce qui l’attend dans cette sombre aventure. L’occasion de jeter un dernier coup d’oeil au titre avant de vous y essayer, étant donné qu’il sort aujourd’hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet qui revient sur les forces et les faiblesses du titre.

The Medium est disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series. Le jeu est compris dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.