The Lord of The Rings : Gollum dévoile son précieux trailer

Après nous avoir montré quelques images de The Lord of the Rings : Gollum, Daedalic Entertainment nous dévoile un teaser de leur jeu d’action furtif.

« Mon Préciiiiiieux »

The Lord of The Rings : Gollum se composera principalement d’actions furtives et de prises de décisions narratives. Gollum ayant une double-personnalité, les choix seront cruciaux. Vous ne combattrez pas réellement mais Gollum pourra attaquer. Distrayez vos ennemis en jetant des objets et en utilisant l’environnement à votre avantage.

Sans oublier la présence d’alliés « spéciaux », des alliés qui sont des personnages familiers mais qui, pour la plupart, ne joueront que des petits rôles dans l’aventure. Certains seront très importants. La prise de décision sera crucial et influenceront la suite de l’histoire. Gollum ou Smeagol ? A vous de choisir.



The Lord of The Rings : Gollum sortira en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC.