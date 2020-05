The Lord of the Rings: Gollum lâche ses premières images

Cela fait un petit moment maintenant que l’on sait qu’un jeu vidéo centré sur Gollum est en préparation. Annoncé en avril 2019 puis détaillé en début d’année, celui-ci vient de lâcher ses toutes premières images officielles. The Lord of the Rings : Gollum, de nom complet, nous montre ainsi son héros, ses environnements et sa direction artistique à travers plusieurs visuels.

S’enfuir de Barad-dûr

Projet ambitieux chapeauté par le développeur allemand Daedalic Entertainment, The Lord of the Rings: Gollum est l’une des prochaines adaptations de l’oeuvre de J. R. R. Tolkien. Il s’agit d’un jeu d’action/aventure avec une composante infiltration assez forte et c’est d’ailleurs ce que l’on peut apercevoir sur plusieurs clichés présentés, où notre ami Gollum passe derrière des gardes ou se balade sur les murs pour passer.

On y aperçoit surtout les environnements de la majestueuse forteresse de Barad-dûr qui fera office de théâtre d’exploration puisque l’on devra s’échapper de ce lieu iconique. Par ailleurs, le jeu mettra en avant une mécanique intéressante, celle de la double personnalité de celui que l’on appelait autrefois Sméagol. L’une des captures d’écrans semblent nous montrer des choix à prendre.

Pour l’instant, pas de bande-annonce ou de gameplay à présenter mais tout de même une petite dizaine d’images que vous retrouverez plus bas. Pour rappel, The Lord of the Rings: Gollum est attendu pour 2021, sans plus de précision, avec une sortie fixée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Peut-être qu’on le verra prochainement au cours du Summer Game Fest, étant donné que le logo Warner Bros. figure sur les futurs jeux annoncés.