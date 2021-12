The Lord of the Rings: Gollum cherchera son précieux lors des Game Awards

Depuis son apparition lors du dernier Nacon Connect, The Lord of the Rings: Gollum a préféré se terrer dans l’ombre, attendant le bon moment pour refaire parler de lui. Et ce moment, ce sera visiblement lors des Game Awards 2021, si l’on en croit le compte officiel de la cérémonie de Geoff Keighley.

Gollum sort de son antre

C’est donc le début des teasers pour Keighley et ses équipes, qui vont révéler petit à petit la présence de certains jeux durant la cérémonie. Comme l’annonce ce tweet disponible ci-dessus, The Lord of the Rings: Gollum devrait être présent lors des prochains Game Awards, qui se dérouleront chez nous à partir du 10 décembre à 1 heure du matin.

On peut logiquement s’attendre à ce qu’une nouvelle bande-annonce soit révélée, en espérant que le titre montre ici un peu plus de gameplay, avec pourquoi pas, l’annonce d’une date de sortie.

The Lord of the Rings: Gollum sortira en automne 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.