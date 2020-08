The Legend of Zelda : Skyward Sword listé sur Switch par Amazon UK

The Legend of Zelda : Skyward Sword bientôt sur Switch ? Peut-être si l’on en croit Amazon UK qui vient de lister le jeu.

Le moins bon des Zelda sur Switch ?

Legend of Zelda – Skyward Sword (Switch) listed on Amazon UK https://t.co/rTExkqzwib pic.twitter.com/zQEwGEzIWY — Wario64 (@Wario64) August 16, 2020

Alors que Nintendo n’a pas grand chose à offrir en cette fin d’année sur Switch mis à part un remaster de Pikmin 3 en version deluxe, il se pourrait bien que la firme continue de nous pondre des remaster. Même si l’on peut critiquer la démarche, cela réussi très bien à Nintendo surtout que les ventes de la console et d’Animal Crossing : New Horizons font que les affaires se portent très bien cette année.

Alors que des rumeurs planent sur des remaster de jeux Mario en pleine année de ses 35 ans, voici que The Legend of Zelda : Skyward Sword pointe le bout de nez. Remarqué par Wario64, un utilisateur de twitter digne de confiance, le jeu est en effet listé sur la version britannique du site Amazon. Sorti à l’époque sur Wii en 2011, le titre n’avait pas fait l’unanimité et est souvent listé parmi les Zelda « les moins bons de la franchise » bien qu’il reste très sympathique. Il était d’ailleurs l’un des jeux qui utilisait le mieux les capacités de la wiimote (avec l’accessoire wii motion plus pour mieux détecter les mouvements).

Si tout cela se confirme par la suite, on espère que la switch corrigera les petits soucis qu’avait le titre. Entre nous, on aurait tout de même préféré le Wind Waker de la version Wii U.