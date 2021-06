Zelda Breath of The Wild 2 : Une comparaison à Majora’s Mask facile mais inexacte selon Nintendo

Quelques jours après s’être un peu plus dévoilé par l’intermédiaire d’un trailer inédit en conclusion de la conférence Nintendo diffusée lors de l’E3 2021, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, dont le nom n’est pas officiel, intrigue énormément les fans de la série qui ne peuvent pas s’empêcher de le voir comme « un deuxième Majora’s Mask ». Une comparaison jugée logique mais inexacte par l’entreprise nippone.

Un jeu unique

Au cours du Nintendo Treehouse, qui a notamment montré du gameplay de No More Heroes III et de Metroid Dread, Bill Trinen est revenu sur le cas BOTW en expliquant au site américain IGN que faire cette comparaison « est facile étant donné ce qui a été montré jusqu’à présent et son statut de suite directe. Je comprends que les gens tirent cette conclusion mais en même temps – et je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails – il proposera bien sa propre expérience. »

Notez que le Senior Product Marketing Manager de Nintendo of America, a également ajouté ceci : « Je pense que, lorsque nous commencerons à montrer un peu plus le jeu dans les mois à venir jusqu’à l’année prochaine, ce sera probablement un peu plus évident de voir en quoi il est unique. »

En attendant de savoir ce que cela veut dire précisément, rappelons que la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est attendue pour 2022 en exclusivité sur Switch.