The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sortira en Occident le 27 octobre

Parmi les annonces en provenance de chez Falcom, on aura surtout retenu l’apparition de Ys IX, qui nous confirme enfin qu’il sortira chez nous l’année prochaine. D’ici là, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV viendra nous donner notre dose puisque le jeu obtient enfin une date de sortie définitive en Occident.

Une sortie d’abord sur PS4

Ce quatrième opus arrivera donc chez nous dès le 27 octobre sur PlayStation 4. Les joueurs PC et Switch devront malheureusement attendre encore un peu puisque ces versions ne seront disponible qu’en 2021, sans plus de précisions.

Un nouveau trailer a été publié pour l’occasion. Notez que même s’il sera bien disponible cet automne en France, le titre ne sera traduit qu’en anglais, contrairement au troisième épisode.