Trails of Cold Steel IV ne sera pas traduit en français

Confirmé pour l’Europe plus tôt dans la semaine, Trails of Cold Steel IV est déjà probablement attendu par tous les fans de cette excellente série de JRPG. Néanmoins, une question plane toujours autant autour de sa localisation : Sera-t-il traduit en français tout comme son prédécesseur ? Les premières informations n’étaient pas très encourageantes à ce sujet et c’est désormais confirmé.

D’autres localisations sont bien prévues

Lors de l’annonce de son arrivée en occident, NIS America n’a pas fait mention d’une quelconque traduction dans la langue de Molière. Sur Twitter, son distributeur français, Koch Media, a précisé que « le jeu sera sous-titré en anglais ». Une petite déception pour les joueurs qui ont sauté le pas avec le troisième épisode qui était intégralement traduit.

Contacté par nos soins, NIS America a confirmé qu’aucune traduction française n’était prévue : « La localisation d’un jeu demande beaucoup d’investissement en terme de temps et d’argent, et nous devons les prendre en compte pour chacune de nos sorties. Malheureusement, après avoir étudié longuement la question, nous étions dans l’incapacité de proposer une localisation française pour ce projet, mais soyez rassurés, cela ne change en rien notre politique à l’égard des localisations françaises, et nous continuerons à sortir d’autres jeux localisés dans le futur ».

Une décision en somme toute logique. Bien que la série soit excellente, cela reste un titre de niche et qui demande un investissement énorme au vu des nombreuses lignes de dialogue à traduire. Le pari était déjà osé sur Trails of Cold Steel 3. Le rendez-vous pour la sortie de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV est tout de même pris pour cet automne sur PlayStation 4 puis en 2021 sur PC et Nintendo Switch.