The Legend of Baboo est une aventure à vivre avec un chien inspirée des légendes turques

Chow-Chow les légendes turques

Mettez-nous un chien comme compagnon et on en serait presque déjà sous le charme. Peut-être que la team doggo de la rédaction manque de neutralité, mais avouons que chevaucher cet adorable chow-chow blanc est un argument terrible pour attirer notre regard. The Legend of Baboo, c’est l’histoire de Sepehr, un jeune garçon déterminé à sauver sa famille d’un étrange mal lancé par le méchant du coin, qui va partir en quête de découvrir des secrets anciens en compagnie de Baboo, cette délicieuse boule de poil canine.

Tout cela va se faire à travers d’un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne qui semble terriblement classique. Puisque si on lui enlève son gros chien-chien, ses paysages méditerranéens et son univers inspiré des mythes turques, il faut avouer que rien ne semble se démarquer quand on s’attarde sur ses mécaniques. Espérons que pour le studio Permanent Way (basé à Istanbul), ces ambitions ne soient pas trop élevées pour un budget si modeste parce qu’il faut bien admettre que l’on a tout de même bien envie de câliner ce toutou.

Pour cela, il faudra patienter jusqu’à 2025, période de sortie pour ce The Legend of Baboo. Côté plateformes, il est prévu sur PC, Xbox Series et Xbox One.