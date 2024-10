Xbox Partner Preview : Le résumé complet du 17 octobre (Subnautica 2, Edens Zero, Firebreak, Cronos…)

En mars dernier, un Xbox Partner Preview avait déjà été diffusé, avec du The Sinking City 2 et d’autres joyeusetés. Ce 17 octobre 2024 fût l’occasion d’une nouvelle émission centrée sur les éditeurs tiers. Vous retrouverez ici l’ensemble des annonces du Xbox Partner Preview, avec toutes les vidéos associées.

Alan Wake 2 The Lake House

Aucune réelle surprise ici pour la deuxième et dernière extension d’Alan Wake 2 : celle-ci avait annoncé sa présence pour l’émission et avec sa sortie vaguement prévue pour octobre, on s’attendait à ce qu’une date tombe. Là encore, faites semblant d’être surpris, ce second DLC « The Lake House » sera déployé le 22 octobre 2024, date à laquelle la version physique est programmée. On a pu voir du gameplay et plus de détails sur son contenu.

Cronos The New Dawn

La vraie première surprise venait indéniablement de celui-ci : Cronos The New Dawn a été officialisé avec une première bande-annonce aussi lugubre que saisissante. Et c’est bien la Bloober Team qui est derrière ce projet de jeu d’horreur, studio polonais qui vient de sortir le remake de Silent Hill 2. Une sortie en 2025 est envisagée sur PC, PS5 et Xbox Series.

Blindfire

Le studio Double Eleven semble bien occupé ces derniers temps. En plus de travailler sur le portage PC du premier Red Dead Redemption, l’équipe vient d’annoncer (et de sortir) un dénommé Blindfire. Une toute nouvelle licence qui se présente comme un FPS multijoueur en arène qui va énormément jouer sur l’obscurité et les couleurs néons de l’environnement. Ca sort dans la soirée en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store et Xbox puis prochainement sur PS5.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Le prochain jeu Yakuza sera un spin-off et nous fera suivre le déluré Goro Majima. Comme prévu, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, nous rappelant qu’on va suivre ici le dragon dans sa nouvelle vie de pirate. On a pu voir un peu de gameplay très tourné vers l’action, quelques cinématiques, de la personnalisation du navire et quelques batailles navales. Petite surprise, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avance sa date de sortie de quelques jours, désormais fixée au 21 février 2025.

MOUSE: P.I. For Hire

Il fait partie de ces jeux indépendants que l’on surveille de très près. Avec son esthétique tout droit inspiré des cartoons des années 30, MOUSE: P.I. For Hire est un FPS tout en noir et blanc qui est venu nous confirmer une bonne nouvelle : une version Xbox est en route. Dans la foulée, le titre a confirmé qu’il arrivera aussi sur les autres consoles : la sortie est prévue pour 2025 sur Steam, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et Switch.

Subnautica 2

On ne l’imaginait pas présent ce soir et pourtant, Subnautica 2 a fait une apparition pour s’officialiser dans une première bande-annonce. En préparation depuis un petit moment, la suite du jeu sous-marin a confirmé une arrivée pour début 2025 sur PC et Xbox Series, avec d’abord un accès anticipé. Il sera également intégré directement dans le Game Pass.

Animal Well

Très belle surprise de la scène indépendante sortie en début d’année, Animal Well n’était jusqu’à présent disponible que sur les plateformes PlayStation, Switch (et Steam). L’absence sur la console de Microsoft est maintenant derrière nous puisque le développeur a confirmé une arrivée sur Xbox Series X|S avec une sortie… immédiate. Le titre est déjà disponible sur le store.

Edens Zero

Si l’on retrouvera la patte de Hiro Mashima dans quelques semaines avec la sortie de Fairy Tail 2, il ne faudrait pas oublier qu’un jeu basé sur son autre manga est en développement : Edens Zero. On l’avait un peu oublié puisqu’il avait été annoncé il y a un petit moment mais il semblerait que Konami était enfin prêt à en montrer davantage. Il s’agira d’un Action RPG prévu pour 2025 sur PC et consoles où l’on y suivra l’histoire du manga travers un monde ouvert.

Eternal Strands

Le jeu d’action et d’aventure Eternal Strands, souvent présenté comme un mélange entre Zelda: Breath of the Wild et Shadow of the Colossus (des inspirations assumées par ses développeurs), a présenté une nouvelle bande-annonce centrée sur ses éléments. Malheureusement, toujours pas de date de sortie puisque toujours fixé à début 2025. On notera tout de même l’annonce d’une arrivée dans le Game Pass dès sa sortie.

Mistfall Hunter

Puisque l’on arrête pas le mélange des genres, Mistfall Hunter tentera de combiner tant bien que mal le côté action-RPG façon Souls-like à du jeu coop et multi de type extraction. Un sacré micmac qui semble un peu confus sur le papier et qui nous permettra de jouer en solo ou jusqu’à 3 avec différentes classes à essayer, du loot à foison et plein de sorts à maitriser.

Wheel World

Malgré la situation presque catastrophique chez Annapurna Interactive, l’éditeur avait pourtant quelque chose à annoncer, probablement lié à un contrat signé toujours en cours. Wheel World, ce n’est pas un nouveau projet, mais le nouveau nom de Ghost Bike, le jeu de vélo en monde ouvert développé par Messhof. Le titre est repoussé à début 2025 mais une nouvelle bande-annonce remplie de gameplay a été montrée.

Phasmophobia

La version console de Phasmophobia ne voulait surtout pas manquer la période d’Halloween : en gestation depuis un petit moment et plusieurs fois repoussées, ces versions sont maintenant datées de façon définitive : le jeu d’horreur coopératif sortira dans quelques jours, le 29 octobre, sur Xbox Series, PS5 et PlayStation VR2.

The Legend of Baboo

Petite parenthèse colorée entre deux jeux d’horreur et Souls-like. The Legend of Baboo s’annonce comme une aventure toute fraîche, où l’on va y suivre Sepehr et son fidèle chien, Baboo, un travers un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne. Le titre nous demandera de partir en voyage à travers des terres magiques pour sauver sa famille d’un ancien mal. La sortie est prévue pour 2025 sur PC et Xbox.

WUCHANG: Fallen Feathers

Celui-ci avait annoncé sa présence pour l’émission. Le Souls-like chinois Wuchang: Fallen Feathers est venu nous montrer son action dans une nouvelle bande-annonce particulièrement rythmée. L’objectif était surtout de nous montrer ses différents boss, avec plusieurs courtes séquences où l’on pouvait voir de nombreux échanges de coups avec des ennemis au design inspiré. Par contre, toujours aucune date de sortie, hormis un vague 2025.

FBC: Firebreak

Cela faisait un moment que Remedy nous expliquait travailler sur un jeu multijoueur dans l’univers de Control. Ce spin-off, en projet depuis trois ans et répondant au nom de code Project Condor, a levé le voile sur son existence une première bande-annonce et quelques détails supplémentaires. Appelez-le désormais FBC: Firebreak, un titre multijoueur coopératif à 3 joueurs tourné vers le PvE où l’on incarne un agent du Bureau Fédéral de Contrôle. La sortie est prévue pour 2025 sur PC, Xbox Series et Game Pass.