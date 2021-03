The King of Fighters XV : Terry Bogard sera ok

The King of Fighters XV ne pouvait pas manquer son rendez-vous hebdomadaire, surtout quand il s’agit du trailer du personnage le plus iconique de SNK : Terry Bogard.

Andy Bogard > Andy Bernard

Terry Bogard est donc bien de retour après avoir été très demandé en tant qu’invité dans des jeux tels que Super Smash Bros Ultimate. Statut de mascotte aidant peut-être, sa vidéo est un peu plus longue mais c’est probablement pour intégrer le trailer de la Team Fatal Fury qu’il forme avec son frère Andy Bogard et Joe Higashi.

Il est toujours doublé par Takashi Kondo que l’on retrouve dans beaucoup d’autres jeux de combats, en plus de ceux où Terry fait une apparition. Il est par exemple Potemkin et Faust dans Guilty Gear Strive. Il interprète également Suigetsu dans Naruto, Kyoya Hibari dans Reborn! et Subaru Sakamaki dans Diabolik Lovers.

The King of Fighters XV sortira cette année mais on ne sait toujours pas sur quelles plateformes.