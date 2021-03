The Hand of Merlin : Le roguelite RPG tient sa date de sortie en accès anticipé

Un peu moins d’un an après son annonce officielle, le roguelite RPG au tour par tour The Hand of Merlin trouve une fenêtre de sortie assez proche. Et indice, le titre sortira bien cette année en accès anticipé via Steam.

Une fenêtre de sortie dévoilée, et une démo déjà disponible

Effectivement, le titre développé par Room-C Games et co-développé par le studio croate Croteam sortira dans quelques mois. Relayé par le site Worthplaying, nous y apprenons que le soft sera de sortie en mai prochain en accès anticipé via Steam.

Il faudra en somme attendre encore deux petits mois, mais notez qu’une démo jouable est d’ores et déjà disponible sur Steam. Cela vous permettra d’avoir un gros aperçu de toutes les mécaniques de The Hand of Merlin, qui reprendra d’ailleurs un background basé sur la légende arthurienne, qui mélange médiéval et science-fiction horrifique.

On retrouvera en clair un mélange assez particulier, même si nous comptons sur les scénaristes Jonas Kyratzes (The Talos Principle, Serious Sam 4) et Verena Kyratzes (The Lands of Dream, Serious Sam 4), pour nous pondre quelque chose de cohérent et intéressant sur la forme et le fond. Qui plus est, notez que le titre proposera une narration non-linéaire, ou encore la possibilité de personnaliser vos propres héros avec tout un système d’upgrade et de levelling.

Vous pourrez aussi parcourir la carte du monde générée procéduralement avec des choix à effectuer, et pouvant vous amener à combattre divers humains ou créatures. Tout parait séduisant sur le papier, mais nous verrons néanmoins quel sera le résultat à sa sortie prochaine en mai prochain en accès anticipé sur Steam.