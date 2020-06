The Forgotten City : Un trailer et 8 minutes de gameplay au Summer of Gaming d’IGN

Annoncé à l’E3 2018, The Forgotten City, un jeu d’aventure narratif se déroulant à l’époque de l’Empire Romain, a profité de l’événement Summer of Gaming organisé par IGN pour dévoiler un nouveau trailer ainsi qu’une vidéo de gameplay de huit minutes.

Le titre se trouve un éditeur

A cette occasion, Modern Storyteller a également indiqué avoir trouvé un éditeur pour l’aider dans le développement de son projet : Dear Villagers (Edge of Eternity, Dead in Vinland). D’après le studio australien, la collaboration avec ce label va lui permettre « de mettre à jour toute la partie visuelle du jeu, d’y introduire des énigmes inédites et une bande son orchestrale couplée à un doublage professionnel en langue anglaise. »

The Forgotten City sera disponible cet hiver sur PC et Xbox One. Notez que le titre bénéficiera d’une traduction française le jour de sa sortie.