The Forgotten City sortira cet été sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch

Celui qui n’était hier qu’un mod de The Elder Scroll V: Skyrim est désormais un jeu à part entière. The Forgotten City avait déjà montré ses ambitions l’année dernière avec 10 minutes de gameplay, et le voici de retour pour préciser sa sortie, avec en prime un nouveau trailer à découvrir.

Une cité à découvrir cet été

Un nouveau trailer diffusé chez IGN a également été publié, dans lequel on ne voit pas grand chose si ce n’est le moteur du jeu et le contexte de ce dernier. Le studio Modern Storyteller annonce que le jeu aura pris un peu plus de temps que nécessaire, surtout avec la pandémie, mais qu’il est désormais bien en route pour arriver cet été. Pas de date précise à se mettre sous la dent, mais c’est déjà ça.

The Forgotten City arrivera également sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en plus du PC.