The Forgotten City présente une quête à travers 10 minutes de gameplay

Après s’être montré le mois dernier lors du Summer of Gaming d’IGN, The Forgotten City présente une de ses quêtes par l’intermédiaire de dix minutes de gameplay.

Magistrat Sentius au rapport

Diffusée à l’occasion de l’événement « Play for All » organisé par le site américain Gamespot, cette vidéo permet d’avoir un aperçu d’une mission mettant en scène le magistrat Sentius, un personnage récurrent du jeu d’aventure, et de Lucretia. Celle-ci vous permettra d’en apprendre plus sur la mystérieuse « Golden Rule » qui, lorsqu’elle est brisée, condamne les 26 âmes prisonnières de la cité souterraine secrète oubliée sous l’Empire Romain que vous devrez explorer.

The Forgotten City sortira cet hiver sur PC et Xbox One.