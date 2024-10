The First Berserker: Khazan va avoir droit à une grosse bêta, nouvelle bande-annonce pour le Souls-like

Une période d’essai avec 10 heures de jeu au programme

Si The First Berserker: Khazan vous fait de l’œil, vous aurez certainement envie de participer à sa bêta qui aura lieu du 11 au 20 octobre prochain, uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series. Pour y participer, il faudra cependant vous inscrire sur le site officiel du jeu, et ce avant ce dimanche 6 octobre.

Cette bêta vous donnera accès à une dizaine d’heures de jeu réparties sur trois chapitres, dont ce que l’on a pu voir à la Gamescom et ce que le public a pu tester au Tokyo Game Show.

Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour fêter cela, et met l’accent sur le boss nommé Viper, chef des Dragonkin, qui va poursuivre Khazan en quête de vengeance et qui va lui en faire voir de toutes les couleurs.

The First Berserker: Khazan sortira début 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans date plus précise pour le moment étant donné que le studio attend maintenant les retours de la bêta.