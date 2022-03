The Elder Scrolls Online : Ascending Tide est disponible sur PC

Après nous avoir dévoilé sa nouvelle extension en janvier dernier, The Elder Scrolls Online déploie comme promis la grosse mise à jour venant introduire l’Héritage des Brétons : Ascending Tide. Les joueurs devront attendre un peu pour en profiter mais Bethesda nous donne au moins une date précise.

Prêt à embarquer

The Elder Scrolls Online : Ascending Tide vous donne dès à présent l’occasion de profiter d’un pack qui permet de compléter deux nouveaux donjons amorçant l’aventure jusqu’aux rivage de l’île-Haute, le fief des nobles chevaliers brétons. Vous pouvez en profiter gratuitement si vous êtes abonné au système ESO Plus, sinon il vous en coûtera 1500 couronnes en jeu.

Sur consoles, il faudra attendre le 29 mars prochain. Le MMO profite également de cette introduction pour lancer sa mise à jour 33 qui apporte un ensemble de contenus pour le jeu de base. Au programme, on peut s’attendre à de nouveaux succès, des ensembles PVP, de nouveaux mobiliers pour le housing, un assistant de démontage et de nouvelles montures à plusieurs places.

The Elder Scrolls Online : High Isle sera disponible le 6 juin prochain sur PC et le 21 juin prochain sur consoles PlayStation et Xbox.