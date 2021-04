The Day Before : Tout ce qu’il faut savoir sur le MMO de survie

Si vous êtes un inconditionnel des jeux de survie et que vous adorez les titres possédant une ambiance similaire à celle de The Last of Us, vous n’êtes peut-être pas passé à côté de The Day Before, un MMO très ambitieux qui impressionne à chaque vidéo de présentation. Période de sortie estimée, consoles à venir, mécaniques de gameplay… Histoire de faire le point sur le titre, on vous résume tout ce que l’on sait déjà sur The Day Before.

Qu’est-ce que The Day Before ?

The Day Before a été annoncé il y a relativement peu de temps, en janvier dernier et a tout d’abord séduit par ses influences qui sont évidemment très visibles pour peu que l’on regarde quelques secondes de vidéo de gameplay. L’esprit The Last of Us n’est jamais bien loin puisque l’on incarne un survivant dans un monde post-apocalyptique, qui doit se défendre face aux zombies ayant été transformés suite à un virus, mais aussi contre les autres humains qui veulent notre peau, qu’ils soient contrôlés par d’autres joueurs ou non, façon DayZ.

Pas besoin de chercher plus loin pour retrouver le feeling du jeu de Naughty Dog, même si The Day Before le transpose ici dans un monde ouvert bien plus vaste, sans temps de chargement et en compagnie d’autres joueurs. Là où The Last of Us est un jeu résolument solo avec une grande expérience narrative, The Day Before s’axe plutôt vers du jeu en ligne avec une composante survie fort présente.

Aussi, le titre a également rappelé The Division qui se situe dans la même veine, avec la présentation de grandes villes abandonnées dans lesquelles les joueurs tenteront de survivre. On aura ainsi des zones axées PvP, et surtout, des quartiers à explorer pour y dénicher des ressources. Difficile de ne pas penser au jeu de tir d’Ubisoft, ne serait-ce qu’à travers l’illustration principale ou le fait de se balader dans des villes post-apocalyptiques.

Du PvP et de la collecte de ressources

Dans les villes, l’aspect PvP prendra une part non négligeable. Il y aura des affrontements contre d’autres joueurs pour survivre le plus longtemps possible. On imagine que les échanges de coups de feu seront légion, avec des zones plus tendues que les autres, où les joueurs se battront pour ramasser les meilleures ressources et s’accaparer vivres, armes et véhicules. La coopération sera probablement très importante.

Ceci dit, si la ville semble être le terrain de jeu principal, on pourra également s’aventurer dans la banlieue, avec une grande liberté offerte et pas mal de lieux à visiter. On pourra s’aventurer dans de petits magasins, des routes escarpées, des fermes isolées ou encore des forêts peu rassurantes. La carte promet d’être riche en lieux divers, histoire de changer la routine et proposer des expériences qui sortent du commun.

Pour se déplacer dans cet environnement, des véhicules seront aussi disponibles, comme des voitures, mais on en sait encore peu sur les moyens de locomotions pour l’instant. La météo aura également son importance, notamment la neige. Cette dernière brouillera le champ de vision et vous permettra ainsi de vous cacher et de vous faufiler plus facilement, tandis que le vent rendra les bruits plus sourds.

Les zombies, l’une des grandes menaces

Dans The Day Before, il faudra être bien souvent particulièrement silencieux. Puisqu’à côté du PvP et les simples rencontres avec les humains, les zombies promettent d’être la plus grande menace. Le titre promet de véritables moments de tension car ce sont bien les infectés qui vont représenter ici le plus grand danger pour les joueurs. Conçus comme étant imprévisibles, ces morts-vivants seront à vos trousses et il faudra veiller à ne pas les alerter, ce qui donnera lieu à des séquences d’angoisses, notamment lors des phases à l’intérieur des bâtiments. Il est aussi questions de complexes scientifiques, qui devraient proposer un sacré challenge aux joueurs, et que l’on peut donc apparenter à des donjons.

Pour survivre, il faudra donc compter sur des armes avec un gameplay en vue à la troisième personne, qui semble jusqu’ici être relativement classique et qui ne déboussolera pas les amateurs du genre. En revanche, contrairement à certains titres, The Day Before compte bien pousser le curseur de la survie un peu plus loin avec un système de gestion de la faim et de la soif. Trouver des ressources sera donc crucial, et on imagine que c’est cette guerre des vivres qui occupera les joueurs.

Il sera aussi possible de crafter certains objets comme on l’a vu dans la dernière présentation de gameplay, avec un système qui rappellera encore une fois The Last of Us. Notons aussi que l’on n’aura pas de système de progression classique. Ne comptez pas sur des compétences ou autre mécanisme de ce style, tout sera basé sur les compétences des joueurs. On imagine qu’il y aura tout de même d’autres subtilités de gameplay à découvrir.

Quand sort The Day Before ?

Voici tout ce que l’on sait sur The Day Before, qui est rapidement devenu l’un des MMO les plus attendus de 2021. Officiellement, The Day Before est attendu pour la seconde moitié de 2021, sans date de sortie précise. Cependant, les développeurs ont expliqué qu’avec la situation sanitaire actuelle, le calendrier pourrait être chamboulé avec une sortie qui glisserait début 2022.

Cela pourrait également dépendre des retours des joueurs puisque le studio a confirmé qu’une bêta aura lieu avant. Celle-ci n’a pas non plus de date mais arrivera quoiqu’il en soit dans la courant de l’année sur PC. On vous tiendra informé sur ActuGaming de sa disponibilité et comment faire pour y participer.

The Day Before sortira-t-il sur PS5 et Xbox ?

Si le titre arrivera en premier lieu sur PC, le studio Fntastic n’exclut pas pour autant une sortie sur consoles. Pour l’instant, le focus se fait sur PC, et aucune annonce officiellement n’a été formulée pour les machines de salon. Cependant, les développeurs ont expliqué qu’ils laissaient la porte ouverture. Ils ont aussi dit que si The Day Before sortait sur consoles, cela sera sur PlayStation 5 et Xbox Series et en décalé de la mouture PC.

Bref, The Day Before s’annonce déjà comme un MMO de survie très prometteur, surtout lorsque l’on connaît les ambitions des développeurs. Il faut aussi avouer que les présentations nous montraient les très belles capacités du moteur technique, qui semble être capable de jolies prouesses. On attendra bien entendu la sortie avant de s’extasier sur de telles présentations, étant donné que l’histoire a montré que l’on pouvait difficilement se fier à des extraits aussi agréables à l’œil, mais la promesse donne envie.