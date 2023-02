Accueil > Actualités > The Day Before : Une vidéo des coulisses arrive, tandis que le nom du jeu a été déposé par… une application de calendrier

Le suivi rocambolesque de The Day Before ces derniers mois aura été plus passionnant que la vidéo de gameplay du jeu qui nous a récemment été offerte, et nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Fntastic enchaîne les communications hasardeuses depuis plusieurs jours sur Twitter, dont un nouveau tweet publié tout récemment qui nous apprend qui se cache derrière le problème de dépôt de marque du titre. Et là encore, c’est aussi absurde que tout ce que l’on a pu voir avant sur ce projet.

Il faut vraiment embaucher quelqu’un au marketing

Fntastic n’a pas peur des récentes critiques et continue de se faire remarquer sur les réseaux sociaux avec des clarifications sur le conflit qui oppose le studio à une autre entité sur le nom « The Day Before ». Ce titre a en effet été déposé légalement par quelqu’un d’autre avant que Fntastic le fasse, résultant en un conflit juridique entre le studio et cette mystérieuse personne.

Aujourd’hui, on apprend donc que le titre a été déposé pour nommer une application de calendrier, qui serait TheDayBefore selon PC Gamer. Le studio déclare maintenant que lorsque le jeu a été annoncé, le propriétaire de l’application se serait empressé de remplir tous les documents pour avoir les droits sur cette marque (il a été plus prévoyant au moins).

Vient ensuite la déclaration étrange de Fntastic : « Il a proposé de manière ambiguë de le contacter pour discuter de quelque chose, mais de quoi ? ». On a envie de répondre que c’est sans doute pour parler du conflit justement, mais on comprend vite que tout cela n’est qu’une guerre de communication quand le studio termine son message par « Nous nous battrons. Le pouvoir est dans la vérité. ». Un effet de manche auquel plus personne ne croit aujourd’hui, quand bien même le studio serait honnête.

Ce message nous apprend aussi que YouTube a commencé à délister certaines des vidéos du studio, soi-disant à cause de ce conflit de marque. Mais Fntastic n’abandonne pas et nous donne maintenant rendez-vous dans deux jours, le 16 février à 19h, pour assister à un vlog censé nous révéler les coulisses du développement. On prépare le pop-corn, en espérant être agréablement surpris.