The Dark Pictures : Little Hope, le second épisode officialisé

Après avoir fait frissonner bon nombre de joueurs avec The Dark Pictures : Man of Medan l’année dernière, le second épisode Little Hope vient tout juste d’être officialisé et sortira dans le courant de l’été.

Qui a les chocottes ici ?

À travers un trailer faisant le parallèle entre le premier épisode et Little Hope, où même Squeezie est présent, le second épisode de la saga Anthology vous plongera à Little Hope, petite ville tranquille où le Mal semble avoir posé ses valises et où quatre étudiants et leur professeur devront tenter de survivre par tous les moyens.

Pete Samuels, PDG du studio Supermassive Games, s’est d’ailleurs exprimé sur le site de Bandai Namco sur ce nouvel épisode :

Nous sommes très heureux de la réaction des joueurs et du succès de Man of Medan, premier épisode de l’anthologie The Dark Pictures. Nous avons reçu de nombreux retours positifs de la communauté et l’équipe est plus motivée que jamais pour offrir aux joueurs une expérience encore plus terrifiante avec le prochain chapitre de l’anthologie, Little Hope, une toute nouvelle histoire aussi horrible que perturbante.

Aucun date précise n’a pour l’instant été dévoilée concernant la sortie de The Dark Pictures : Little Hope, uniquement une fenêtre de sortie prévue pour cet été sur PC, Playstation 4 et Xbox One.