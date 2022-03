The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me intègre l’actrice oscarisée Jessie Buckley à son casting

Officialisé fin 2021, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, prochain titre de la saga horrifique de Supermassives Games (Until Dawn) et de Bandai Namco, a refait surface hier avec une annonce concernant son casting. Comme l’indique le compte Twitter officiel de la licence, l’actrice et chanteuse irlandaise Jessie Buckley sera présente dans la production en jouant le rôle d’un personnage central de l’aventure nommé Kate Wilder.

Le 1er nom d’un casting 5 étoiles ?

Get ready for an unforgettable stay… Oscar-nominated actress Jessie Buckley will star as Kate Wilder in The Devil in Me 🗝#TheDarkPictures pic.twitter.com/6SbcxDXRzR — The Dark Pictures (@TheDarkPictures) March 28, 2022

Pour ceux et celles qui ne la connaisse pas, Jessie Buckley est notamment connue pour sa présence dans les séries TV Fargo et Chernobyl ainsi que les films Wild Rose, Judy et The Lost Daughter. Notez que c’est grâce à ce dernier long métrage sorti en 2021 qu’elle a obtenu le BAFTA et l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle plus tôt cette année.

Bien que l’on ne sache pas encore quand ni sur quelles plateformes il sera disponible, The Devil in Me sera le chapitre qui clôturera la première saison de The Dark Pictures Anthology, série qui pourrait accueillir cinq autres épisodes à l’avenir d’après un dépôt de marques effectué par le studio britannique début février 2022. On y suivra le périple d’un groupe de documentaristes recevant une mystérieuse invitation afin de visiter une réplique du « Château des meurtres » de H. H. Holmes, le premier tueur en série américain.

Rappelons également que Supermassives Games planche sur un autre jeu d’horreur narratif. Présenté il y a environ deux semaines, The Quarry sortira le 10 juin prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.