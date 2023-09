The Crew Motorfest est maintenant disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Plus de 5 ans après un deuxième opus apprécié même s’il n’a pas fait l’unanimité, la licence The Crew revient avec un troisième épisode nommé The Crew Motorfest, plus Forza Horizon que jamais. Le jeu de courses est maintenant disponible et vous laisse arpenter les routes de l’île d’O’ahu à Hawaï, que ce soit seul ou entre amis. Et si vous n’avez pas encore le titre en votre possession, voici où trouver ce The Crew Motorfest au meilleur prix.