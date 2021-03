The Cleaner diffuse un trailer survitaminé en attendant sa sortie prochaine

À quelques jours de sa sortie sur Steam, le très énergique The Cleaner se dévoile au grand public via un trailer de gameplay à son image.

Développé par Dystopia Corp, on comprend assez vite la tonalité du FPS qui promet des sessions plutôt détonantes une fois la séquence visionnée. Le pitch, qui nous met aux prises d’un nettoyeur surentraîné ayant pour objectif d’assassiner le plus gros trafiquant d’enfants au monde, confirme le propos.

Un FPS entre Hotline Miami et Superhot

Résolument accès die and retry, The Cleaner constitue le produit d’un mélange entre Hotline Miami, Superhot et John Wick. Résultat, on se retrouve avec des armes, un gameplay nerveux, et une tornade de plomb.

Bien entendu, comme tout jeu du genre, vous n’êtes pas invincible malgré le potentiel de puissance de feu avec laquelle vous pouvez vous retrouver. Ainsi, si les ennemis ne meurent pas forcément en un coup, sauf par l’intermédiaire d’un headshot, c’est malheureusement votre cas. Pas de panique cela dit, puisque notre héros dispose d’une compétence lui permettant de ralentir le temps, histoire d’équilibrer un peu les débats.

Dans The Cleaner, il faudra donc être précis et user de cette aptitude à bon escient, tout en prenant les bonnes trajectoires. Gardez également en tête qu’il est impossible de recharger, et que le seul moyen de continuer à truffer de plomb vos adversaires restera de voler leurs armes une fois ces derniers morts.

The Cleaner arrive d’ici la fin du mois sur PC via Steam.