The Cleaner

The Cleaner est un shooter basé sur le Die and Retry et développé par Dystopia Corp. Ce jeu inspiré par John Wick, Hotline Miami et Superhot veut aller à l'essentiel de l'action. Pas de cinématiques ou de scénario, vous incarnez un mystérieux nettoyeur qui doit simplement tout tuer sur son passage. Enfin simplement... Il a tout de même le pouvoir de ralentir le temps ce qui ne sera pas de trop puisque le game over survient à la moindre balle prise. Mais se faire toucher, c'est aussi surfait que recharger quand on doit plutôt prendre les armes des adversaires à la place.