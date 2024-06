Un casting vraiment de rêve ?

Dans ce journal des développeurs, nous en apprenons ainsi un peu plus sur le soft. Le titre sera supervisé par Behaviour Interactive, mais majoritairement développé par Supermassive Games, habitué des jeux d’horreur narratifs. Et avec le peu d’images inédites montrées dans cette vidéo, force est d’admettre que l’on retrouve la patte des créateurs d’Until Dawn que ce soit dans la mise en scène comme l’aspect graphique.

Il y aura une fois encore un système de choix qui auront de fortes conséquences sur la suite des évènements comme sur la relation entre chacun des personnages. Il nous tarde de nous plonger dans cette licence qui sent bon les années 80, et qui approfondira en bonne et due forme l’univers de Dead by Daylight. Cela permettra pour le coup les habitués comme les nouveaux venus de découvrir toute la genèse de Dead by Daylight, et on espère que The Casting of Frank Stone sera aussi captivant et bien ficelé qu’Until Dawn.

The Casting of Frank Stone est toujours prévu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.