Le slasher The Casting of Frank Stone viendra nous terrifier à la rentrée

Présentation du film maudit à ne surtout pas voir

La petite ville de Cedar Hills est loin d’être tranquille malgré les apparences, puisqu’elle cache un lourd passé incluant les actions horribles du tueur en série Frank Stone. Le dernier trailer en date du jeu s’attarde quant à lui sur le faux film « Aciérie assassine » (Murder Mill), présent au cœur du jeu, qui est rempli de mystère et qui donne surtout plus que des sueurs froides à ses spectateurs, en les rendant parfois complètement fous. Comme dans tous les jeux de Supermassive Games, il faudra encore une fois gérer bien vos choix et vos actions afin de faire en sorte que le casting principal ne parte pas en lambeaux.

Cette nouvelle bande-annonce a aussi pour but de nous confirmer la date de sortie de cette nouvelle expérience au sein de l’univers Dead by Daylight. The Casting of Frank Stone sera donc disponible à partir du 3 septembre prochain sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.

Il sera vendu à 39,99 € et disposera d’une édition Deluxe à 49,99 € qui vous donnera des objets in-game exclusifs dans Dead by Daylight, comme le costume de Frank Stone. Elle permettra aussi de tester la fonctionnalité « The Cutting Room Floor » qui permet de revenir en arrière lors d’un choix crucial pour le modifier, et changer le cours de l’histoire.