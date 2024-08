Un prologue en guise de démo

Cette version démonstrative de The Casting of Frank Stone est tout simplement, et uniquement, le premier chapitre du jeu qui fait office de prologue à l’histoire. De plus, ce pilote narrative se situe quelques années avant les événements principaux du titre et sert de mise en bouche pour ce qui nous attend dans la suite.

On y suit l’inspecteur Sam Green, un policier qui enquête sur la mystérieuse disparition d’un nouveau né, ce qui l’amènera à explorer les lieux lugubres de l’aciérie de Cedar Hills dans l’Oregon américaine. Cependant, des événements et personnages douteux se dresseront sur son enquête et vos choix décideront de son destin.

Cette démo nous permet également de nous familiariser avec les éléments de gameplay et les clins d’œil à Dead by Daylight, qui vont à des références dans le décor, jusqu’aux phases de QTE en passant par les bruitages propices au titre iconique de Behaviour.

Pour venir à bout de se prologue, cela ne vous prendra qu’une vingtaine de minutes avec la possibilité de la recommencer à volonté pour effectuer des choix différents. Malheureusement, la sauvegarde ne sera pas transférable vers la version définitive du titre.

La démo de The Casting of Frank Stone est disponible uniquement sur la plateforme PC Steam, mais le jeu final sera disponible le 3 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et bien sûr, PC sur Steam et Epic Games Store.