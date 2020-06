The Academy : Une date de sortie et un court trailer

Pine Studio vient de dévoiler la date de sortie de leur jeu de puzzle-aventure intitulé The Academy, avec en bonus un court trailer.

Bienvenue à l’Académie

Après nous avoir dévoilé un court teaser et donné quelques informations sur The Academy, Pine Studio passe la seconde en annonçant une date de sortie partielle et en nous montrant une courte vidéo. Vous allez pouvoir explorer tous les recoins de la merveilleuse Académie. Bien que l’Académie d’Arbor soit célèbre pour son côté coloré et pur, il y a des coins plus sombres que vous allez donc découvrir.

Résolvez plus de 200 énigmes, percez le mystère qui plane sur l’école et découvrez ses secrets, telles seront vos tâches durant votre périple. De plus, tout au long de votre aventure, vous allez rencontrer des personnages mémorables, des personnages qui deviendront soit des amis soit des ennemis.

Seuls les plus brillants et courageux étudiants pourront découvrir les sombres secrets. Que cache la célèbre Académie d’Arbor ? Incarnez Sam, un étudiant de première année et faites la lumière sur le mystère de l’école. Mais, rappelez-vous, la lumière révèle tout ce qui se cache dans l’ombre.

The Academy sortira le 19 juin sur PC, IOS et Android. Aucune date n’a été précisée concernant la sortie sur console (PlayStation 4, Xbox One et Switch).